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«Дорожное строительное монтажное управление» отремонтирует 10 проездов на Завеличье за 17,2 млн рублей

Определен подрядчик по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов в Пскове. Как сообщается в документах на сайте закупок, победителем признано ООО «Дорожное строительное монтажное управление» с предложением 17 млн 108 тыс. 860,70 рублей. На втором месте – заявка ООО «Строительно-монтажное управление-17» с предложением 17 млн 209 тыс. 501,06 руб.

Начальная цена составляла 20 млн 128 тыс. 072 руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов на Завеличье:

- ул. М.Горького, дома 39а-41/9;

- ул. Конная, дома 28-30;

- ул. Народная, д. 31;

- Рижский пр., дома, 42а, 44, 51а, 52, 62-62а;

- ул. Юбилейная, дома 73-75, 81а-83.

По всем 10 объектам предстоит демонтировать 2122 метров бортового камня, разобрать 489 куб. метров поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, толщина слоя 5 см, 1466,9 куб. метров щебеночных оснований толщиной 15 см, отрегулировать высотное положение крышек 31 колодца, разобрать 75,7 куб. метров тротуара, устроить новое покрытие, установить бортовой камень.

В проезде у дома №31 по ул. Народная будут изготовлены искусственные дорожные неровности.

Гарантийный срок устанавливается с момента подписания документов о приемке 48 месяцев.