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АвтоМир / Дороги

Движение на новой развязке Поземского - Труда могут открыть 14 сентября

03.09.2020 17:25|ПсковКомментариев: 0

По оптимистичному прогнозу, движение на новой развязке улиц Поземского и Труда может быть открыто с понедельника, 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал начальник управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев.

Задержка открытия движения на развязке произошла по объективным причинам - из-за проведения археологических работ на улице Герцена, где из-за этого пока не начать работы по устройству основания дороги.

До конца следующей недели подрядчик планирует завершить подготовку к открытию новой развязки улиц Труда и Поземского. Сейчас там уложен только один слой асфальта. По словам Павла Андреева, на участке развязки хорошая готовность дороги.

Ряд работ остался на участке улицы Поземского от моста до улицы Труда.С вечера 4 сентября по утро 7 сентября по нему будет перекрыто движение. Подрядчик должен поставить на нужную отметку крышки 19 люков и асфальтировать дорогу.

Добавим, сейчас на закрытом участке улицы Поземского от улицы Волкова до улицы Труда нанесена дорожная разметка. Установлены светофоры на пересечении с улицей Герцена и возле въезда на «золотую набережную». Светофорные объекты оборудованы кнопками вызова.

Продолжаются работы по устройству участка дороги.

На участке улицы Герцена частично готов тротуар. Готовится укрепление берега реки Псковы.

Теги: #ОМСУ #реконструкция Поземского #улица Труда #улица Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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