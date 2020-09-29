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Общественный пресс-центр ПЛН: Безопасность на псковских дорогах

В четверг, 1 октября, в 14:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная безопасности на псковских дорогах.

В рамках пресс-конференции планируется обсудить, как специалисты оценивают дорожную обстановку в регионе, какие меры профилактического характера и меры по оптимизации улично-дорожной инфраструктуры предпринимаются, чтобы сократить аварийность на дорогах и приносят ли они ожидаемые результаты. Что предпринимают сотрудники ГИБДД, чтобы сократить количество жертв? Какие новые формы профилактики ДТП существуют? Какую работу в этом направлении проводит УГХ Пскова?

Какой период текущего года стал самым аварийным, а какой - наименее, поговорим о самых резонансных ДТП, прежде всего, с участием пешеходов и велосипедистов и их причинах. Какие нарушения ПДД выявляются в регионе и в областном центре чаще всего?

Насколько активно и эффективно в регионе и в Пскове используются те или иные инструменты по успокоению трафика – искусственные неровности, ограничение скорости, создание изгибов проезжей части, пешеходные островки безопасности, сужение дороги перед пешеходным переходом и т. д.

Отдельно остановимся на теме ликвидации пешеходных переходов, мере, которая вызывает весьма противоречивые мнения у жителей города. Как правило, пешеходы, особенно среди маломобильных групп населения, воспринимают такую оптимизацию в штыки, а водители – горячо приветствуют. Позволяет ли в реальности сокращение количества «зебр», в основном нерегулируемых, сократить количество ДТП? Ждать ли нам дальнейшей оптимизации в этом направлении?

Спикеры:

• полковник полиции, врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Шестаков Юрий Сергеевич

• начальник УГИБДД по городу Пскову Папорт Владимир Анатольевич

• заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Грацкий Александр Валерьевич

Дата проведения: 1 октября. Начало в 14:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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