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Два дня на дорогах Палкинского и Печорского районов будет ограничено движение

Движение транспорта по автодорогам Палкинского и Печорского районов будет ограничено в связи с проведением финального этапа Чемпионата России по ралли «Псков-2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Ограничения будут введены на следующих участках дорог:

- Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Кудрово до деревни Качаново Палкинского района, 3 октября с 13.35 до 17.10;

- Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, 3 октября с 13.50 до 17.30;

- Железово – Лавры, от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района, 4 октября с 9.05 до 12.00 и с 12.50 до 15.30;

- Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Лавры до деревни Высокий Мост Печорского района, 4 октября с 9.05 до 12.00 и с 12.50 до 15.30;

- Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, от деревни Высокий Мост Печорского района до деревни Качаново Палкинского района, 4 октября с 9.30 до 12.25 и с 13.15 до 15.55;

- Печоры – Качаново – Пыталово –Вышгородок, от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района, 4 октября с 9.50 до 12.45 и с 13.35 до 16.15;

- Качаново – Луг – Родовое, от деревни Луг до деревни Анашкино Палкинского района, 4 октября с 9.50 до 12.45 и с 13.35 до 16.15.