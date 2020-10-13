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Дорогу Плотично - Кунья капитально отремонтируют почти за 340 млн рублей

Автомобильную дорогу общего пользования Плотично - Кунья капитально отремонтируют за 336 млн 746 тысяч 184 рубля. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ремонт затронет следующий участок дороги регионального значения: км 23+500 - км 27+700 в Куньинском районе. Протяженность участка - 4,2 км (после капремонта - 5,017 км). Ширина проезжей части - 6 метров.

В рамках подготовительных работ подрядчик проведет валку деревьев, корчевку пней, разборку существующих дорожных знаков и направляющих устройств, водопропускных труб и нынешней проезжей части. Затем пройдут земляные работы, уплотнят грунт пневмокатками, уложат гидроизоляционные полиэтиленовые геомембраны, геосинтетический материал, обустроят дренаж, сделают укрепления.

В ходе ремонта проезжей части подрядчик обустроит дренирующий слой из песка, уложит георешетки, сделает нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4, а верхний слой - из асфальтобетона А32ОТ на битуме БНД 100/130.

Также укрепят обочины, установят дорожные знаки и барьерное ограждение, обустроят тротуары и автопавильоны. Горизонтальную дорожную разметку нанесут краской со стеклошариками.

Работы планируют завершить до 31 августа 2022 года. Гарантия на нижний слой покрытия составит 5 лет, на верхний слой покрытия из асфальтобетона - 8 лет.

Капремонтом дороги займется общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные дороги Пскова», которое признали победителем электронного аукциона сегодня, 13 октября.

Ремонт дороги пройдет в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» за счет средств областного бюджета.