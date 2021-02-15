АвтоМир / Дороги

Обрушившийся мост в Себежском районе капитально отремонтируют к весне 2022 года

Заключен контракт на капитальный ремонт моста через реку Неведрянку на автомобильной дороге Толкачево — Себеж — Заситино в Себежском районе. Документ подписали заказчик работ - управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») - и победитель электронного аукциона ООО «Автомобильные дороги Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации.

Согласно контракту, сооружение должно быть приведено в нормативное состояние до 30 апреля 2022 года. На эти цели из областного бюджета направлено около 151 млн рублей.

Трехпролетный железобетонный мост через Неведрянку был построен в 1962 году. В 2015 году из-за неудовлетворительного состояния сооружения было введено ограничение грузоподъемности конструкции до 23 тонн. В 2019 году в результате наезда тяжеловесного грузового транспорта произошло обрушение одного из пролетов моста, а в образовавшуюся яму упал легковой автомобиль.

Смотрите также УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе

{{include_quiz:}}

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель. Движение по мосту было закрыто, объезд был организован по трассе Пустошка — Себеж. Тогда же специалисты начали разработку проектной документации на капремонт. Основная его задача состоит в устранении дефектов и восстановлении элементов моста.

Длина участка капительного ремонта (моста вместе с подъездами к нему) составляет 243 метра. Длина искусственного сооружения — около 60 метров. Оно будет трехпролетным, мостовое полотно — двухполосным с тротуарами для пешеходов с обеих сторон, огражденными металлическим барьером. Отремонтированный мост будет соответствовать нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности, а габаритные показатели сооружения будут соответствовать IV категории автомобильной дороги Толкачево — Себеж — Заситино.