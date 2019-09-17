УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе

По факту обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево и случившегося в связи с этим ДТП ОГИБДД МО МВД России «Себежский» проводится административное расследование по части 2 статьи 12.34. КоАП (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Административное расследование начато в отношении юридического лица, ответственного за содержание моста, подчеркнули в пресс-службе полиции.
«Будут устанавливаться все обстоятельства, насколько принимались должные меры по содержанию моста», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что ДТП произошло около 16.00 17 сентября. Водитель автомашины «Нива» - житель Себежского района 1977 года рождения, двигавшийся из Пустошки в Себеж, после обрушения пролета моста совершил столкновение с его разрушенной частью. С многочисленными переломами челюсти, голеностопа, позвоночника он доставлен в тяжелом состоянии в Великолукскую городскую больницу.
Для обеспечения безопасности движения на участке дороги по обеим сторонам обрушенного пролета моста организовано круглосуточное дежурство силами ДПС, возведена песчаная насыпь, выставлены знаки, запрещающие проезд, также обозначены знаками места объезда аварийного участка автодороги. Объезд организован через поселок Зародище, водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.
Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.