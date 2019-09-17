Происшествия

УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе

По факту обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево и случившегося в связи с этим ДТП ОГИБДД МО МВД России «Себежский» проводится административное расследование по части 2 статьи 12.34. КоАП (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Административное расследование начато в отношении юридического лица, ответственного за содержание моста, подчеркнули в пресс-службе полиции.

«Будут устанавливаться все обстоятельства, насколько принимались должные меры по содержанию моста», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что ДТП произошло около 16.00 17 сентября. Водитель автомашины «Нива» - житель Себежского района 1977 года рождения, двигавшийся из Пустошки в Себеж, после обрушения пролета моста совершил столкновение с его разрушенной частью. С многочисленными переломами челюсти, голеностопа, позвоночника он доставлен в тяжелом состоянии в Великолукскую городскую больницу.