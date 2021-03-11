АвтоМир / Дороги

Асфальт для князя

В этом году страна «широко и по-государственному» празднует 800-летие князя, специальный указ по этому поводу подписан президентом России Владимиром Путиным. Например, Банк России отчеканил четыре тысячи золотых и серебряных монет в честь Александра Невского. Однако праздник обойдет стороной жителей улицы Александра Невского в Пскове. Тротуаров вдоль нее нет, асфальт исчез под натиском строительной техники. Остались залитые водой ямы, в межсезонье непролазная грязь до самых заборов, а летом нескончаемые вихри пыли.

«Груженые машины летали на скорости»

Кажется, Застенье так и не выбралось из Средних веков. Передвигаться нормально по улице Александра Невского можно только по укатанному зимнику. Во все остальные сезоны дорога превращается в направление, по-которому нужно поскорее выбраться в цивилизацию.

Глядя на снимки, трудно поверить, что еще несколько лет назад здесь лежал асфальт. Местные говорят, что фатальную роль в его исчезновении сыграла тяжелая техника, ездившая к новостройкам на улице Гущина.

«Машины не просто ездили, а летали, груженые, и на огромной скорости. Под конец асфальтированная улица превратилась в месиво», - описывает владелица дома на улице Александра Невского Олимпиада Данилова.

Вызывали полицию. Писали по инстанциям. Результат таков, каков есть. Стоило появиться первым ямам, как скапливающаяся в них вода постепенно поглотила остальное покрытие. Ямочный ремонт - плевки в дыры из «слоника» - помогал мало. А со временем и он стал бессмысленным, смеси попросту не за что зацепиться.

«В прошлом году засыпали асфальтовой крошкой, снятой на Набате, - продолжает Олимпиада Данилова. - Но пока чинили улицу Поземского, народ пошел по нашей, объезжая ремонт. За зиму снова сплошные дыры. А мы только видим бюджет города - в эти три года нас нет, и в следующие нет. Улочка коротенькая, меньше километра. Ей пользуются жители примыкающих переулков. И никаких перспектив ремонта. Мне напрямую говорили, никогда у вас асфальта не будет. Жалко деток, которые через эту грязюку с портфелями пробираются».

Она недоумевает. Улица Александра Невского пролегает в границах исторического поселения. Поэтому при строительстве дома ее семья честно соблюла все требования, от цвета крыши и ее материала до формы забора. Однако вторая сторона не спешит исполнять взятые на себя обязательства по содержанию дорог.

«Ежегодно до начала августа мы подаем заявки в бюджет следующего года на ремонт дорог, - объясняет устройство системы финансирования депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков. - На протяжении нескольких лет мы просим о капитальном ремонте улицы Александра Невского, однако поддержки пока не нашли».

«В случае выделения»

Мы написали запрос в администрацию города, чтобы понять, по какому принципу распределяются деньги дорожного фонда.

«Выбор улиц, подлежащих капитальному ремонту, осуществляется по следующему принципу: в первую очередь, ремонтируются центральные улицы, далее ремонтируются улицы с оживленным транспортным движением, а затем остальные улицы до установленных границ муниципального образования «Город Псков», - сказано в письме, поступившем в редакцию. - Выделяемое финансирование ограничено и привести в нормативное состояние сразу все улицы не представляется возможным».

Всего в этом году на строительство в Пскове новых дорог, реконструкцию и капремонт старых выделено 489,2 млн рублей. И ни копейки из них не будет истрачено на улицу, названную в честь юбиляра. Неизвестно даже, сколько такой ремонт мог бы стоить, так как отсутствует проектно-сметная документация. То есть если деньги каким-то чудом будут найдены, техника не сможет выйти на улицу Александра Невского на следующий день. Сначала будет заказан проект, и только потом (вероятнее всего, на другой год) будет произведен ремонт. Но это все теоретические выкладки, денег все равно нет.

«В настоящее время бюджетные средства, предназначенные для ремонта улично-дорожной сети города Пскова, на 2021 год распределены, - также сказано в ответе из городской администрации. - В случае выделения дополнительного финансирования будет рассмотрена возможность разработки проектно-сметной документации на ремонт улицы Александра Невского в 2021 году».

Читаем правильно: даже если деньги появятся, улица Александра Невского не в приоритете. «Будет рассмотрена возможность» - это примерно как вероятность повстречать динозавра на Октябрьском проспекте. Пятьдесят на пятьдесят, можем встретить, а можем и нет.

Также в ответе на наш запрос содержится информация о том, что «весь перечень ремонта улично-дорожной сети города Пскова согласовывается с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области». Тут уместно будет вспомнить про звучащий из всех утюгов нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Александр Невский - национальная гордость, «Имя России», так может, национальный проект поможет решить проблему? Распределением этих денег как раз и занимается областной дорожный комитет. Туда мы тоже отправили запрос.

«Улица Александра Невского, - сказано в письме из дорожного комитета, - включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения... относится к вопросам местного значения поселения. Для уточнения информации о планах ремонтных работ улично-дорожной сети г. Пскова вы можете обращаться в администрацию г. Пскова».

Короче, смотри пункт первый, мы вернулись в точку старта.

«Нельзя так долго и безалаберно этим заниматься», - эти слова премьер-министр Михаил Мишустин произнес во время визита в Псков в феврале. Посвящены они были социальному городку, но применить их можно, ой, к какому большому числу объектов. Глава правительства призвал псковских чиновников «сильнее бить в набат». И снова трудно спорить. Если город за тридцать лет не научился самостоятельно зарабатывать, а деньги, подобно манне небесной, спускаются из бюджетов более высокого уровня — идите, ночуйте в приемных, выпрашивайте и вымаливайте. Не это стыдно. Стыдно будет в мае произносить торжественные речи по случаю дня рождения Александра Невского. Много будет сказано о любви к родной земле. Хорошо бы ее перед этим кое-где прикрыть асфальтом.

Юлия Магера