АвтоМир / Дороги

Большегрузы разбивают дорогу на гдовскую Самолву

Большегрузные машины разбивают дорогу на деревню Самолва Гдовского района. Об этом сообщается на сайте губернатора Псковского области.

«Сотни огромных многотонных грузовиков с щебнем, прочими материалами и техникой просто уничтожили великолепную (по меркам района, да и области тоже) грунтовую дорогу в направлении Самолвы, от трассы Псков - Гдов - Сланцы», - рассказал местный житель.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сообщил, что в настоящее время в деревне Самолва силами Минобороны ведутся работы по благоустройству территории и строительству мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

«Подвоз строительных материалов осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево". В результате воздействия большегрузных транспортных средств образовываются постоянно дефекты покрытия, вызывающие препятствия для движения транспортных средств населения», - отметил руководитель комитета.

ГБУ ПО «Псковавтодор» принимает все необходимые меры для устранения разрушений, заверил Борис Елкин. «Ежедневно выполняются работы по планировке песчано-гравийного покрытия с добавлением нового материала (фрезерованного асфальтобетона, щебня), а также мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения», - рассказал он.

По его словам, для приведения автомобильной дороги в нормативное состояние в текущем году запланированы работы по устройству нового слоя асфальтобетонного покрытия на участках, проходящих по населенным пунктам.

«Работы по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности и восстановлению водоотводных кюветов, а также на отдельных участках с песчано-гравийным покрытием по восстановлению профиля и ровности песчано-гравийного покрытия с добавлением нового материала будут выполняться поэтапно в период 2021-2024 годов», - уточнил Борис Елкин.

Смотрите также Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей

Кроме того, председатель комитета отметил, что в настоящее время формируется документация для проведения закупки на разработку проектной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений через реки Желча и Ремда с последующей реализацией объектов.

«В связи с высокой значимостью реализации проекта прошу вас с пониманием отнестись к данной ситуации на автомобильной дороге», - добавил Борис Елкин.