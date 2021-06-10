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Несмотря на трудности, движение по дороге на Самолву не прекращено — дорожный комитет

С первой декады мая и по настоящее время ежедневно предпринимаются все возможные меры по поддержанию дороги на деревню Самолва в Гдовском районе в удовлетворительном состоянии. Несмотря на трудности, движение автотранспорта по дороге не прекращено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда автотранспорта с 13 мая по 9 июня на объект завезли и распределили 3 тысячи тонн фрезерованного асфальтоматериала, около 8,5 тысяч тонн щебня и более 800 тонн песчано-гравийного материала. В устранении дефектов покрытия ежедневно задействовано до 20 единиц техники ГБУ ПО «Псковавтодор»: самосвалы, грейдеры, катки, погрузчики, экскаваторы. Дорогу подсыпают, утрамбовывают, грейдируют. Также работает бригада по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на опасных поворотах для обеспечения видимости, осуществляется круглосуточное дежурство рабочих и техники.

Отсутствие предупреждающих знаков объясняют тем, что работы проводят не в рамках ремонта, а в рамках содержания дорожного объекта. «Однако, учитывая серьезность ситуации, достигнута договоренность с ГБУ ПО "Псковавтодор" об установке с обеих сторону дороги аншлагов с указанием контактов ответственных лиц. Щиты будут изготовлены и установлены в кратчайшие сроки», - рассказали в комитете.

Решение о закрытии Музея истории Ледового побоища принято его руководством самостоятельно. До 9 июня обращений в адрес комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области по этому вопросу не поступало.

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В комитете также отметили, что на сегодняшнее состояние объекта повлияло несколько факторов. Так, дорога находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, сильно обводнено. В мае ситуация усугубилась из-за проливных дождей и интенсивного движения большегрузного транспорта, который подвозит материалы для строительства в Самолве памятника Александру Невскому. Из-за этого на покрытии постоянно образовываются колейность, пучины, выдавливание грунта, нарушение поперечного и продольного профиля, вызывающие трудности для движения транспортных средств.

На 2021-2024 годы запланировано поэтапное приведение дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево (от трассы Псков - Гдов до деревни Самолва) протяженностью 35,1 км в нормативное состояние. В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют около 9 км асфальтового участка дороги в населенных пунктах. До 2024 года на отдельных участках с песчано-гравийным покрытием запланировано восстановление профиля и ровности с добавлением нового материала, на оставшихся участках с асфальтобетонным покрытием – восстановление верхних изношенных слоев, а также очистка полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановление водоотводных кюветов на всем протяжении дороги.

Кроме того, в 2021-2022 годах за счет средств областного бюджета планируют разработать проектную документацию на капитальный ремонт двух мостов, расположенных на дороге: через реки Желча и Ремда. Ориентировочная стоимость разработки проекта составит 21 млн рублей. Стоимость капремонта искусственных сооружений составит 1,2 млрд рублей. Реализация проекта возможна исключительно при поддержке федерального бюджета в 2023-2024 годах.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обращается к пользователям дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево с просьбой отнестись с понимаем к сложившимся обстоятельствам. «Ситуация на объекте находится на ежедневном контроле», - заключили в комитете.