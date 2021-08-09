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Дороги к школам и больницам продолжают ремонтировать в Псковской области

Дороги к школам и больницам продолжают ремонтировать в Псковской области

АвтоМир / Дороги

Около 25 километров дороги в Пушкиногорском районе отремонтируют за 430 млн рублей

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Псковская область заказала ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы на участках км 0+000 – км 12+000, км 12+000 – км 24+639 в Пушкиногорском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляет 430 млн 45 тыс. 556,40 руб. Окончание подачи заявок – 2 сентября. Источник финансирования реализации проекта - средства областного бюджета. Вид договора подряда - контракт с фиксированной ценой. Протяженность ремонтируемых участков – 12 км и 12,639 км; ширина проезжей части – 8 м; число полос движения – 2. Окончание ремонтных работ на участке км 0+000 – км 12+000 запланировано 9 августа 2022 года, на участке км 12+000 – км 24+639 – 30 июля 2023 года.