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В России утвердили правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог

Организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получить дешевые кредиты на опережающее выполнение заказов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ фиксирует, что процентная ставка по льготному займу не должна превышать 10%. Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Субсидии на снижение процентной ставки будут предоставлять на основе заключений специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом. Положение о ее работе должно быть принято в течение 20 дней.

Всего на эту меру господдержки в 2021 году выделят 0,9 млрд рублей.

Принятое решение повысит темпы дорожного строительства в России, поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов, добавили в пресс-службе правительства.