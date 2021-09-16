АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников попросил президента России о помощи в ремонте дороги на Самолву

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента России Владимира Путина о помощи в ремонте дороги на Самолву. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении.

«Я попросил президента помочь в части капитального ремонта дороги на Самолву и двух мостов, которые находятся на этой дороге», - рассказал Михаил Ведерников.

Фото: газета «Гдовская заря».

Он добавил, что руководство региона приложило максимум усилий, чтобы дорога была в приличном состоянии, но на ее полную реконструкцию требуется большая сумма денег.

«Мы получили предварительную поддержку от президента», - отметил Михаил Ведерников.