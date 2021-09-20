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ООО «ДРС60» выполнит ремонт улицы А. Невского в Пскове

Определена организация, которая выполнит ремонту улицы А. Невского в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем признано ООО «ДРС60» с предложением 8 млн 286 тыс. 960,00 рублей.

Второе место заняла заявка ООО «Дорстройсервис» с предложением 8 млн 334 тыс. 045 рублей.

Улицу Александра Невского планируют отремонтировать в Пскове до 28 июля 2022 года. Подрядной организации предстоит обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, укрепить обочины, заменить люки колодцев, нанести осевую линию и поперечную разметку термопластиком.

Протяженность участка от улицы Ветряной до улицы Олега Кошевого, который необходимо отремонтировать, составляет 604 метра.

ООО «ДРС60» выполняло ремонт улиц Речной, Ипподромной, Крупской, площади Декабриста Пущина в Пскове.