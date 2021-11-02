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Более 11 км дороги на Самолву отремонтируют почти за 190 млн рублей

Более 11 километров дороги Кятицы — Низовицы — Самолва — Пнево отремонтируют в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

От 0-го до 33-го километра дороги выборочно будут ремонтировать участки и в населенных пунктах. Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в течение 2021-2022 годов.

Ремонт дороги будет вестись в деревнях Ореховицы, Низовицы, Пископово, Горка, Ветеря, Ремда, Гологляг, Козлово, Таборы, Самолва.

В связи с тем, что участки в населенных пунктах Ореховицы, Низовицы, Ремда имеют меньший износ, чем участки в других населенных пунктах, на них планируется выполнить работы по фрезерованию и устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

На остальных участках произведут более обширный комплекс работ: не только выполнят фрезерование, но и восстановят основание дорожной одежды методом холодного ресайклинга с последующим устройством нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, контрактом предусмотрен ремонт пересечений, примыканий и съездов, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин, устройство деформационных швов на мостовом сооружении через реку Ремда, нанесение дорожной разметки из термопластика.

Также отремонтируют автобусные остановки, обустроят посадочные площадки с тротуаром, пандусом и тактильной плиткой, установят металлические павильоны.

Таким образом, приведут в нормативное состояние 9 участков автомобильной дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево, общей протяженностью более 11 километров. Объект должны ввести в эксплуатацию до 29 июля 2022 года. Стоимость ремонта оценивается в сумму более 185 миллионов рублей.