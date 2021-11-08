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В Пскове продолжается ремонт улицы Александра Невского

Продолжаются ремонтные работы на улице Александра Невского в Пскове. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем личном Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Работы ведутся и в вечернее время. «Приносим извинения за неудобства», - написал сити-менеджер.

Напомним, ремонтные работы начались 3 ноября. Протяженность участка составляет более 600 метров. Изначально планировалось, что ремонт будет сделан в следующем году и завершится до 28 июля 2022 года. Управление городского хозяйства администрации города Пскова совместно с подрядчиком проработали возможность провести основные работы в этом году.