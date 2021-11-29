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Два участка дороги отремонтировали более чем за полмиллиарда в Гдовском районе

Сданы в эксплуатацию два участка автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Гдовском районе, которые отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога проходит через деревни Юшкино, Бешкино и Брагино. По контракту подрядчик должен был завершить работы до 10 декабря 2021 года, однако выполнил их в полном объеме раньше срока.

«Приемочная комиссия поблагодарила подрядчика за своевременную сдачу объекта и качественно выполненную работу, а также подписала акт ввода дороги в эксплуатацию», - добавили в комитете.

Заказчик ремонта – ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядная организация – АО «АБЗ-Дорстрой». Общая стоимость ремонта — более 582 млн рублей. Средства выделили из федерального и регионального бюджетов.

Подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника и деревьев, срезал изношенное асфальтобетонное покрытие, отремонтировал водопропускные трубы и восстановил укрепленную часть обочин и виражей. Также он выполнил устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из современных асфальтобетонных смесей, отремонтировал пересечения и примыкания.

Кроме того, привели в порядок автобусные остановки: обустроили остановочные и посадочные площадки пандусами и тротуарами, уложили тактильную плитку, установили автопавильоны, скамейки и урны.

Также установили сигнальные столбики вдоль дороги, нанесли разметку термопластиком и краской.