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Почти 150 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год

Почти 150 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стали темой встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с исполняющим обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.

Руководитель комитета сообщил, что в настоящее время реализация нацпроекта находится на отметке в 90%. При этом работы по приведению в нормативное состояние дорожной сети и организации безопасного дорожного движения на сумму свыше 4 миллиардов рублей выполнили в полном объеме. В настоящее время завершается оформление документов.

Всего отремонтировали порядка 150 километров дорог региональной сети и более 20 километров дорог, входящих в псковскую городскую агломерацию. Самыми крупными отремонтированными объектами в области стали участки дорог Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Гдовском районе (более 22 километров) и Шимск – Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе (около 12 километров). В Пскове – это участок Октябрьского проспекта и Площадь Ленина с прилегающими улицами общей протяженностью 1,3 километра.

«Что касается проекта модернизации общесистемных мер развития дорожного хозяйства работы, то план по установке в регионе камер фото-видео-фиксации перевыполнен – монтировано 66 из 60 запланированных устройств. В части внедрения автоматизированных пунктов весогабаритного контроля работы продолжаются на одном из трех участков – на дороге Лудони – Павы - Боровичи», - отметил Станислав Стармолотов.

Глава региона обратил внимание на особый контроль комитета по своевременной сдаче этого объекта.

Далее в ходе встречи стороны обсудили планы по модернизации региональной дорожной сети и благоустройству прилегающей инфраструктуры в следующем году. В частности, речь зашла о строительстве Северного обхода и дороги на Самолву. Также были рассмотрены перспективные направления развитии авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения в регионе.

Губернатор поручил руководителю профильного комитета детально проработать вопросы финансирования профильных программ следующего года со специалистами федерального центра.