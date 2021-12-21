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«Комсервис» продолжит обслуживать светофоры в Пскове

Определен победитель торгов на выполнение комплекса работ по содержанию светофорных объектов на территории Пскова. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем стало ООО «Комсервис» с предложением 1 млн 960 тыс. рублей (директор - Юрий Бурлин). Второе место у ООО «Скорпион-Групп» с предложением 1 млн 400 тыс. рублей.

Начальная цена контракта составляла 23 млн 895 тыс. 707 рублей. Всего было подано шесть заявок.

На срок действия контракта подрядчик обязан обеспечить бесперебойную работу светофорных объектов и круглосуточное взаимодействие с оперативными службами заказчика, подразделением ОГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову, вести непрерывный контроль за состоянием работы светофоров.

Подрядчик будет содержать 87 светофорных объектов на территории Пскова. В том числе в список включены новые светофоры на Энтузиастов - Сиреневый бульвар, Советской, 9, Октябрьский проспект - Иркутский переулок, Коммунальной, 32, Рижский проспект - улица Печорская. Всего на содержании в областном центре находится 536 светодиодных и 6 ламповых транспортных светофоров, 432 светодиодных и 4 ламповых пешеходных, 162 светодиодных и 6 ламповых допсекций.

Срок действия контракта - до 30 декабря 2023 года.

Добавим, предыдущий контракт на содержание также был заключен с ООО «Комсервис».