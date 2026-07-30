«Классик Пикник-2026» - фестиваль янгтаймеров и классических автомобилей состоится в Пскове 1 августа.
Фотографии предоставлены организаторами
Участники фестиваля приедут из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Великих Лук. Среди прочего будет представлен самый первый массовый послевоенный БМВ, машина из 1960-х.
Гостей ожидает насыщенная программа с диджей-сетом, а среди участников будут разыграны высококлассные масштабные модели.
Место проведения - турбаза «Раздолье». Псков, Ленинградское шоссе, 5а.
Вход свободный.