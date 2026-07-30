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«Классик Пикник-2026» - фестиваль янгтаймеров и классических автомобилей состоится в Пскове

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«Классик Пикник-2026» - фестиваль янгтаймеров и классических автомобилей состоится в Пскове 1 августа.

«Мы собрали в одном месте редкие экземпляры, частные коллекции и просто знакомые из детства модели, чтобы вы могли окунуться в атмосферу энтузиастов, в чьих жилах бурлит бензин, а в глазах горит огонь трепета к автомобилям вне времени», - сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами

Участники фестиваля приедут из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Великих Лук. Среди прочего будет представлен самый первый массовый послевоенный БМВ, машина из 1960-х.

Гостей ожидает насыщенная программа с диджей-сетом, а среди участников будут разыграны высококлассные масштабные модели.

Место проведения - турбаза «Раздолье». Псков, Ленинградское шоссе, 5а.

Вход свободный.

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