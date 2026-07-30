Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения мопеда с автомашиной в Пскове

17-летний водитель мопеда пострадал при столкновении с автомашиной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля в 23.10 на улице Леона Поземского у дома №114-а.

Произошло столкновение «Шкоды Октавия» под управлением водителя 2001 года рождения и мопеда без государственного регистрационного знака под управлением молодого человека 2009 года рождения.

17-летний водитель мопеда доставлен в детскую областную больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений в ДТП.

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.