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В дорожном комитете дали рекомендации по порядку работы с недобросовестными подрядчиками

При взаимодействии с недобросовестными подрядчиками на заказчика ложится дополнительная ответственность по контролю за исполнением работ. Об этом сообщил исполняющий полномочия председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Пени и штрафы за неисполнение работ отражены в контракте, как и гарантийные обязательства. С недавних пор требуется банковское обеспечение гарантийных обязательств. В случае некачественного исполнения работ подрядчик может привлечь для исправления недостатков других сотрудников или исправить их самостоятельно. Существует много способов выстроить взаимодействие и даже покарать недобросовестных подрядчиков», - отметил Станислав Стармолотов.

Руководитель профильного комитета обратился к заказчикам и призвал их усиливать контроль за исполнением работ в случае, если недобросовестный подрядчик сменил название фирмы и решил снова выйти на рынок. Это необходимо делать, поскольку в настоящее время в регионе нет механизма выявления недобросовестных участников аукциона.

«Если известно, что с подрядчиком уже были проблемы, нужно вести жесткую претензионную работу при выявлении малейших нарушений. Не исполнили обязательства - штраф. Для контроля качества работ можно привлекать лабораторию "Псковавтодора" или частные организации. Как только начинаются проблемы, необходимо сразу инициировать расторжение контракта», - заявил Станислав Стармолотов.

Он объяснил важность своевременного расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком на примере ремонта дороги на Глоты, который летом должна была выполнить фирма из Санкт-Петербурга. Заказчик вовремя понял, что подрядчик не завершит работы в срок и расторг контракт, а УФАС внесла компанию в список недобросовестных поставщиков. Благодаря временному люфту приступивший к работам псковский подрядчик успел завершить ремонт раньше положенного срока.

«Нужно проводить всеобъемлющий контроль качества, а не пускать на самотек!» - заключил Станислав Стармолотов.