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АвтоМир / Дороги

ГИБДД предупредила об изменении движения транспорта в Пскове

23.01.2022 13:01|ПсковКомментариев: 0

В Пскове с 1 февраля и до конца текущего года будет закрыта для движения автотранспорта улица Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В связи с этим изменится движение личного и общественного транспорта. Оно будет организовано по схеме, разработанной при реконструкции первой очереди улицы Яна Фабрициуса, - в объезд участка капремонта по Октябрьскому проспекту и улице Советской.

В этот период движение городских автобусов будет организовано следующим образом:

-движение автобусов городских маршрутов №№2, 6, 16, а также пригородных маршрутов №№107, 205, 207 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала будет осуществляться по улице Советской и улице Вокзальной в прямом и обратном направлении;

-автобусы маршрутов №№8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал будут следовать по улице Советской и улице Вокзальной, а от вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;

-автобус маршрута №11 поедет по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении.

«Уважаемые граждане, просим вас учитывать данную информацию при движении по городу и заранее планировать маршрут своих поездок», - призвали в ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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