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Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным

Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 января.

«По имеющейся у меня информации, это будет стационарный мост, который будет собран в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной. Будет по одной полосе в каждом направлении. Не четырехполосный, как Ольгинский мост, а по одной полосе. Ольгинский мост будет закрываться (на капремонт — ред.) после того, как примут в эксплуатацию Троицкий мост (после его реконструкции — ред.)», — отметил Владимир Папорт.

В перспективе планируется, что конструкции временной переправы после окончания ремонта Ольгинского моста перенесут к створу деревень Промежицы и Малая Гоголевка.

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По его мнению, транспортного коллапса в Пскове не будет. «Насколько мне известно, ремонт улицы Леона Поземского планируется закончить в мае — в короткие сроки, чтобы максимально увеличить пропускную способность. Работы по ремонту Троицкого моста, стадию демонтажа, планируется начать в апреле. Получится период времени, что улица Леона Поземского еще будет не закончена. Но администрация города Пскова провела с подрядчиками работу, чтобы в максимально короткие сроки закончить ремонтные работы на улице Леона Поземского», — добавил начальник городского ОГИБДД.