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«Беседка»: Мосты Пскова, состояние и перспективы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 27 января. Гостем студии стала директор компании-проектировщика «Стройдормост Проект» Елена Трошкова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней предстоящую реконструкцию Советского моста и строительство пешеходного моста через Пскову.

Кроме того, собеседники поговорили о других объектах областного центра и псковского региона, над которыми в качестве проектировщика работала компания Елены Трошковой.