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В Пскове перенесли дату начала капремонта улицы Яна Фабрициуса

По техническим причинам начало капитального ремонта участка улицы Яна Фабрициуса в Пскове переносится с 1 на 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

Временное прекращение движения автотранспорта на участке дороги между улицами Металлистов и Вокзальной введут до 31 декабря. В качестве объездов определены улицы Металлистов, Советская и Октябрьский проспект.

В связи с производством дорожных работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов №№ 2, 6, 16 и пригородных маршрутов №№ 107, 205, 207 от площади Победы до железнодорожного вокзала будут двигаться по улицам Советской и Вокзальной в прямом и обратном направлениях.

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Автобусы маршрутов №№ 8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал будут следовать по улицам Советской и Вокзальной. От вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Движение автобуса №11 будет осуществляться по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях.

Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта в схему организации движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной вносятся изменения. Участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала определен в качестве главной дороги.

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Напомним, капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик работ - управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядная организация – ООО «Строительная компания "Развитие"». Срок завершения капремонта по контракту - 28 ноября 2023 года.