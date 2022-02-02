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Участок Комсомольского переулка перекроют в Пскове 7 февраля

Участок Комсомольского переулка перекроют в Пскове 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Схема: пресс-служба администрации Пскова

Участок Комсомольского переулка будет временно закрыт для движения автотранспорта от улицы Некрасова до улицы Гоголя с 10:00 до 20:00 в рамках проведения реставрации здания Псковского технического лицея.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. Также лучше заранее выбирать пути объезда. При движении необходимо обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.