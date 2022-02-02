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Где в Псковской области происходит больше аварий, рассказали в ГИБДД

В псковской ГИБДД перечислили аварийно-опасные участки на дорогах региона. Их журналистам назвал начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

«Администрация Псковской области, комитет по транспорту и дорожному хозяйству, а также управление ГИБДД проводят совместные рейды по выявлению аварийно-опасных участков. В регионе есть четыре таких места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Три из них в Пскове у дома №90 на улице Инженерной, у дома №22 на улице Розы Люксембург, у дома №13 на улице Советской. Одно такое место находится в Псковском районе на автодороге Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой», - рассказал Сергей Семенов.

Он также отметил, что есть 21 «предочаговое» место в Пскове, а также в Печорском, Великолукском, Бежаницком и Псковском районах. Чтобы снизить число ДТП на этих участках, по словам начальника управления ГИБДД, проделали значительный объем работы по благоустройству пешеходных переходов, установке дополнительных светофоров, дополнительных секций к ним, передислокации комплексов по фото- и видеофиксации и других. «Кроме того, наряды ДПС ориентированы на несение службы именно в этих местах», - добавил Сергей Семенов.

Также он обратил внимание на то, что водители продолжают игнорировать требования по использованию ремней безопасности. В 2021 году сотрудники Госавтоинспекции выявили более 9 000 таких нарушений.