Где в Псковской области происходит больше аварий, рассказали в ГИБДД

В псковской ГИБДД перечислили аварийно-опасные участки на дорогах региона. Их журналистам назвал начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.
Он также отметил, что есть 21 «предочаговое» место в Пскове, а также в Печорском, Великолукском, Бежаницком и Псковском районах. Чтобы снизить число ДТП на этих участках, по словам начальника управления ГИБДД, проделали значительный объем работы по благоустройству пешеходных переходов, установке дополнительных светофоров, дополнительных секций к ним, передислокации комплексов по фото- и видеофиксации и других. «Кроме того, наряды ДПС ориентированы на несение службы именно в этих местах», - добавил Сергей Семенов.
Также он обратил внимание на то, что водители продолжают игнорировать требования по использованию ремней безопасности. В 2021 году сотрудники Госавтоинспекции выявили более 9 000 таких нарушений.