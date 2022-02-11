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Повреждения дорожного покрытия устранили на улице Поземского в Пскове

Работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия на улице Леона Поземского провели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

Как рассказали в организации, ликвидацию деформаций и повреждений улицы проводили методом обратной пропитки. Кроме того, тротуары на улице Леона Поземского обработали противогололедными материалами.

Аналогичную обработку провели и в других частях города, в частности, на улицах Розы Люксембург и Шереметева.