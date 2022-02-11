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В Пскове продолжается ямочный ремонт дорог

В Пскове продолжается ямочный ремонт дорог. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Очень много вопросов по дефектам дорожного покрытия на улицах Пскова, - отметил он. - Ситуацию держим на контроле и уже проработали планы на ближайшую перспективу. Первое: ямы заделывают уже сейчас. Подрядные организации - ГБУ ПО "Псковавтодор" и ООО "СитиИнвестГрупп" - в рамках контрактов на содержание улично-дорожной сети устраняют деформации покрытия методом обратной пропитки и холодным асфальтобетоном», - рассказал сити-менеджер.

В выходные дни работы были провели на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной, на улицах Генерала Маргелова, Леона Поземского, Алмазной, Вокзальной (от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Яна Фабрициуса), на мосту имени Александра Невского. «Сегодня работы продолжились на улице Николая Васильева. В ночную смену планируются работы на улице Труда, на Троицком и Ольгинском мостах, на втором участке улицы Вокзальной и улице Советской Армии. Эта работа будет продолжена и на других объектах», - отметил Борис Елкин.

«Второе: весной проведем полноценный ямочный ремонт. Поручил управлению городского хозяйства заключить контракт на восстановление асфальтобетонного покрытия картами. Этот способ значительно увеличивает срок службы отремонтированного участка», - продолжил глава администрации Пскова.

Отдельное внимание уделят Ольгинскому мосту. «Самые слабые места заделаем весной картами. А осенью будем устранять "ямочность" с помощью литого асфальтобетона, который будут применять при асфальтировании Троицкого моста. Материал влагостойкий и хорошо заполняет все трещины и пустоты», - поделился Борис Елкин.

«И третье: не забываем про гарантийные обязательства. Как только сойдет снег, обследуем все дороги, на которые еще действует гарантия. Чаще всего это четыре года на верхний слой покрытия. Таким образом, деформированные участки дорог, которые были отремонтированы, начиная с 2018 года, будут приведены в порядок по гарантии за счет подрядчиков», - добавил сити-менеджер.