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Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста

Для проведения реконструкции Советского (Троицкого) моста с 10.00 1 марта до 00.00 30 декабря 2022 года закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в связи с этим меняется схема движения общественного транспорта.

Автобусы маршрута №1 «Снятная гора – Вокзал» следуют по маршруту от Снятной горы по улицам Чудской, Леона Поземского, Ипподромной, по проспекту Энтузиастов до перекрестка улицы Труда с улицей Текстильной. Далее идут налево, по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой, с дополнительной остановкой «Летний Сад», до Октябрьского проспекта, налево и далее по маршруту. В обратном направлении от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицы Кузнецкой, направо, по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездная, на проспект Энтузиастов и далее по маршруту.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрация города Пскова

Автобус маршрута №5 «Вокзал – Архив» движется от вокзала по маршруту до Рижского проспекта, далее налево до улицы Юбилейной, направо через мост Александра Невского по улицам Чудской, Леона Поземского, Ипподромной, по проспекту Энтузиастов до улицы Труда, направо до улицы Текстильной и далее по маршруту.

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В обратном направлении общественный транспорт поедет от архива по маршруту до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, улице Ипподромной до улицы Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского, далее по улице Юбилейной до Рижского проспекта, налево, по Рижскому проспекту до улицы Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №11 «Вокзал – Архив» следуют от Вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицы Кузнецкой, направо по улицам Кузнецкая, Индустриальной, Инженерной, Алтаева до остановки «Архив». В обратном направлении они отправятся по маршруту до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до улицы Карла Маркса, далее направо по улице Карла Маркса, с дополнительными остановками «улица Гоголя» и «улица Воровского», до площади Ленина, площадь Ленина и далее налево по маршруту.

Автобусы маршрута №22 «Политехнический колледж - Архив» следуют от образовательного учреждения по маршруту до площади Ленина с конечной остановкой «площадь Ленина». В обратном направлении автобусы следуют от площади Ленина до остановки «Политехнический колледж» по действующему маршруту.

Автобусы маршрута №25 «Родина – Архив» поедут из деревни Родина по маршруту до улицы Юбилейной, далее налево через мост Александра Невского по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная и далее по маршруту. В обратном направлении они следуют от архива по маршруту до улицы Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского до улицы Коммунальной, направо на улицу Коммунальную и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №30 «Рокоссовского – Юности» следуют от улицы Рокоссовского по маршруту до площади Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до перекрестка с улицей Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной до улицы Труда, далее направо по маршруту. В обратном направлении от улицы Юности по маршруту до улицы Текстильной, далее налево по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, далее направо, по Октябрьскому проспекту до площади Ленина и далее по маршруту.

Маршрут №118 «Рокоссовского - Писковичи - Муровицы» обслуживается двумя автобусами. Один автобус следует из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее направо через мост Александра Невского на улице Коммунальная, далее по маршруту до остановки «улица Рокоссовского». В обратном направлении автобус будет курсировать от улицы Рокоссовского по улице Коммунальной до улицы Юбилейной, налево через мост Александра Невского до улицы Ижорского Батальона, налево и далее по маршруту.

Второй автобус следует из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее налево по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромной, по проспекту Энтузиастов до перекрестка с улицы Труда, направо по улице Труда до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении он поедет от остановки «улица Волкова» по улице Труда налево до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, улице Ипподромной до улицы Леона Поземского и далее по маршруту.

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Маршрут №124 «Ваулино - Неелово» обслуживается двумя автобусами. Один автобус из деревни Ваулино следует по маршруту до улицы Леона Поземского, далее налево по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной, налево на улице Ипподромной по проспекту Энтузиастов до перекрестка с улицей Труда, направо по улице Труда до остановки «улица Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «улица Волкова» по улице Труда налево до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, улица Ипподромной до улицы Леона Поземского и далее по маршруту до деревни Ваулино.

Второй автобус из деревни Ваулино следует по маршруту до улицы Леона Поземского, далее направо по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Чудской, налево через мост Александра Невского по улице Юбилейной до Рижского проспекта, далее направо по маршруту. В обратном направлении из деревни Неелово автобус следует по маршруту до улицы Юбилейной, далее налево на улицу Юбилейную, с дополнительной остановкой «улица Юбилейная» через мост Александра Невского по улице Чудской до улицы Леона Поземского, направо до улицы Алмазной, налево и далее по маршруту.

Актуальную информацию о перекрытии Троицкого моста и схемы движения общественного транспорта смотрите в чат-ботах «Псков Официально» в разделе «Реконструкция Троицкого моста». Чат-боты доступны по ссылке. Срок окончания реконструкции Советского (Троицкого) моста – 31 июля 2023 года.

Ранее глава администрации города Пскова Борис Елкин отметил, что перед подрядчиком стоит задача завершить основные ремонтные работы до конца текущего года. Напомним, что реконструкция моста стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ в 2021 году. Она проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».