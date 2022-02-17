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До закрытия на реконструкцию Троицкого моста в Пскове осталось 8 дней

До закрытия на реконструкцию Троицкого моста в Пскове осталось 8 дней, это произойдет 1 марта. Об этом в своем инстаграм-аккаунте напомнил глава администрации города Борис Елкин и предложил вспомнить историю этого сооружения.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт главы администрации города Пскова Бориса Елкина

Сегодняшний мост был построен в 1950 году взамен разрушенного в годы Великой Отечественной войны арочного металлического, который был возведен в 1899 году по проекту инженера Богуславского. С 1925 года официальное название моста - Советский, хотя псковичи продолжают называть его Троицким, по прежнему названию, которое было дано в 1902 году.

За 50 лет до арочного моста (в 1849 году) был построен деревянный однопролетный мост. Он получил неофициальное название Американский, потому что имел конструкцию решетчатой системы американского инженера Тауна. До Американского моста у Крома через реку Пскову стоял Высокий мост, еще раньше - Великий, а самое первое сооружение называлось Запсковский. Первое упоминание о нем датируется 1388 годом.

«Получается, что сегодняшняя версия - уже шестая по счету. После реконструкции внешний облик моста сохранится. Изменится лишь конструкция. Благодаря современным, прочным материалам сооружение будет отвечать требованиям по безопасности и грузоподъемности и обеспечивать сегодняшний автомобильный трафик. Открыть движение по обновленному сооружению планируем уже в конце этого года!» - написал Борис Елкин.