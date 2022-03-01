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Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста - Елкин

Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин на брифинге 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Своды были найдены, аккуратно проведены работы. Скоро будет засыпано, археологи не нашли ничего серьезного. Вряд ли будут с этим какие-то проблемы. Это не препятствует работе, задержки вряд ли предвидятся», - сказал Борис Елкин.

Напомним, в ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку, частично уходящую под дорожную насыпь.

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Представители коммерческих структур на брифинге спрашивали о том, как им добираться до своих объектов. Сити-менеджер подчеркнул, что доступ будет предоставлен, ведется работа с подрядной организацией.

«С подрядчиком нам повезло. Он делал капитальный ремонт цепных мостов в Острове и занимался строительством великолукского путепровода», - продолжил Борис Елкин и пояснил, что это достаточно крупная компания, которая работает на территории Северо-Западного федерального округа.

Глава администрации Пскова рассказал, что ремонт включит в себя также возведение новых опор, частично восстановление старых чугунных заграждений. В Instagram ему написал подписчик, который рассказал, что располагает остатками старого перильного ограждения. «Надеюсь, у нас получится восстановить их по подобию», - добавил Борис Елкин.

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Напомним, сегодня, 1 марта, Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Планируется, что движение на обновленной переправе откроют в конце года.