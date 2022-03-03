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Владимир Кузь прокомментировал предложение не разбирать Троицкий мост в Пскове

На фоне экономических санкций, которые принимаются в отношении России, жители города Пскова в социальных сетях все чаще начали предлагать отложить реконструкцию Троицкого моста до стабилизации ситуации. Это предложение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я считаю, что его нужно разбирать и ремонтировать. Я уже неоднократно говорил, что мост находится в аварийном состоянии. Пока есть деньги, есть возможность, есть порядочный подрядчик, нам надо решать эту проблему. Сейчас, да, непростая ситуация, но в ближайшее время мы вернемся к нормальной, мирной жизни и будем с новым, отремонтированным, хорошим мостом», - сказал Владимир Кузь.

Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов 1 марта в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.