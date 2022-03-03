Владимир Кузь прокомментировал предложение не разбирать Троицкий мост в Пскове

На фоне экономических санкций, которые принимаются в отношении России, жители города Пскова в социальных сетях все чаще начали предлагать отложить реконструкцию Троицкого моста до стабилизации ситуации. Это предложение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов 1 марта в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.