Меры реагирования на жалобы псковичей о состоянии дорог обсудили в администрации

Подготовку дорог города Пскова к весенне-летнему периоду на рабочей встрече обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава городской администрации Борис Елкин. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
По его словам, на уже отремонтированных дорогах, где появились ямы, с наступлением благоприятных погодных условий подрядчики исправят недостатки.
Напомним, в частности, по результатами анализа дорожной обстановки после закрытия Троицкого моста на реконструкцию в Пскове приняли решение об изменении схемы движения транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой.