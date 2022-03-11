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Меры реагирования на жалобы псковичей о состоянии дорог обсудили в администрации

Подготовку дорог города Пскова к весенне-летнему периоду на рабочей встрече обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава городской администрации Борис Елкин. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«В социальные сети поступает большое количество обращений из-за плохого состояния дорог после зимы. Нарекания вызывают даже отдельные участки улиц, которые были отремонтированы в прошлом году. В Пскове сейчас ведется ремонт дорог путем замены поврежденных участков картами. Для проведения масштабных восстановительных работ будет разыгран контракт среди подрядных организаций», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, на уже отремонтированных дорогах, где появились ямы, с наступлением благоприятных погодных условий подрядчики исправят недостатки.

«Поручил особое внимание при приведении в порядок дорог обратить на улицы, которые используются для объезда реконструируемого Троицкого моста и ремонтируемых участков», - добавил губернатор.

Напомним, в частности, по результатами анализа дорожной обстановки после закрытия Троицкого моста на реконструкцию в Пскове приняли решение об изменении схемы движения транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой.