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Владимир Кузь о тающем асфальте, ремонте иномарок и импортозамещении

Уже скоро подойдет к концу первый месяц весны, тает снег, оголяется асфальт. О состоянии дорожного покрытия в городе Пскове и крупных дорожных проектах региона в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, член комиссии по противодействию коррупции, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Также он оценил ситуацию на рынке транспортных средств в России на фоне ухода иностранных производителей.

— Владимир Васильевич, тает снег, начинается дорожный сезон. При этом уже в разгаре ремонт Троицкого моста и участка улицы Яна Фабрициуса в Пскове. Какие еще крупные дорожные проекты планируют реализовать в Псковской области в 2022 году?

— По области - крупный объект в Печорском районе, в сторону города Печоры, где платная трасса. В Пскове это улица Труда, второй слой на Рижском проспекте, улица Яна Фабрициуса, Троицкий мост — это самые крупные объекты по городу и близлежащим населенным пунктам.

— Мы уже упомянули тающий снег, а вместе с ним, как это обычно и бывает, «подтаивает» асфальт. Как оцениваете состояние дорожного покрытия в Пскове и других частях области, где вы бывали, насколько оно пострадало в зимний период?

— Подтаивает асфальт там, где у дорог подходит к концу срок эксплуатации, эти дороги так или иначе надо было ремонтировать. По дорогам, которые были сделаны в последние три года, замечания есть, но, насколько я знаю, управление городского хозяйства уже активизировало работу по гарантийному объезду, так что они объедут с подрядчиками все дороги и, думаю, все замечания устранят до майских праздников.

В целом состояние дорог, я бы сказал, удовлетворительное. Я депутат от Псковского и Гдовского районов, поэтому могу говорить только про ситуацию в них. Дороги с асфальтобетонным покрытием находятся в более-менее нормальном состоянии, дороги из песчано-гравийной смеси, конечно, в ужасном состоянии.

— Из-за сложившейся обстановки из России сегодня ушли многие иностранные производители автомобилей. Значит ли это, что владельцы иномарок будут испытывать большие трудности с ремонтом своих транспортных средств?

— Я думаю, что эти трудности временные, логистические цепочки наладят, поэтому и запчасти, и автомобили к нам пойдут. Вопрос в другом, в курсовой разнице. Пока валюта не стабилизировалась, однозначно будет подорожание. Предполагаю, что оно может быть в пределах 30-40%. Трудности, конечно, будут, но к трудностям мы все готовы, привыкли. Мы, все-таки, должны поддерживать тот курс, который наш президент выбрал на сегодняшний день, поэтому будем мириться со всеми тяготами и невзгодами.

— Многие сейчас говорят о плюсах для производителей на фоне ухода иностранных компаний, отмечая, что в России освобождается рынок. Считаете ли вы, что сегодня наступает некий «золотой век» АвтоВАЗа? Возможно, нам стоит ожидать появления новых отечественных производителей легкового транспорта?

— Это, в первую очередь, скачок не для АвтоВАЗа, а в целом для всего производства на территории России. Думаю, импортозамещение должно сыграть свою роль и скачок для развития должен быть. То, что у нас будут новые производители легкового транспорта, маловероятно. Полагаю, что старые производители, даже те, которые временно приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации, вернутся.

Беседовала Ксения Иванова