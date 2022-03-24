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Борис Елкин рассказал о ходе подготовки к демонтажу Троицкого моста

Подготовка к разборке Советского (Троицкого) моста в Пскове продолжается. На объекте уже собран и готов к работе гусеничный кран 180-тонник, ожидается приезд специалистов по канатной алмазной резке, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Сейчас строители разбирают бетонные слои мостового полотна. Делается это с помощью стенорезной машины, которая насквозь прорезает слои бетона толщиной примерно 35 см. Таким образом, освобождаются балки, чтобы потом приступить к их демонтажу», - пояснил он.

Борис Елкин уточнил, что на первом этапе будет разобрана левая часть моста. Затем подрядчик перенесет удерживающие рамочные конструкции на правую часть и выполнит аналогичные действия.

Работы идут в две смены. На объекте трудятся около 50 человек. Задействованы экскаватор, краны, манипуляторы, погрузчики.



Реконструкция моста идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».