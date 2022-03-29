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«Умный» пешеходный переход появился в Порхове

«Умный» пешеходный переход появился в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 148-м километре федеральной автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, на подъезде к городу Порхову, реализовали пилотный проект по установке нового светодиодного оборудования на нерегулируемом пешеходном переходе. Обустройство перехода позволило сделать его безопаснее для пешеходов и заметнее для водителей.

Автономный комплекс «Умный пешеходный переход» состоит из нескольких элементов: оптически направленных в сторону автомобилей светодиодных модулей линейной подсветки, светодиодного табло «Пешеход» на Г-образной опоре, информационного знака со светодиодными элементами, установленного за 50 метров до перехода, а также датчиков движения.

В момент приближения к пешеходному переходу людей и при их нахождении на проезжей части светодиодные табло включаются автоматически, тем самым предупреждая водителя о переходе автомобильной дороги пешеходами. Все оборудование работает автономно от литий-титанатных аккумуляторных батарей, требующих подзарядки раз в три месяца.

Нерегулируемый переход расположился рядом с автобусными остановками в обоих правлениях. Им активно пользуются дети, когда утром переходят дорогу, чтобы добраться в школу. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уже поступали обращения о том, чтобы обустроить переход дополнительными элементами для повышения уровня безопасности.

Новое оборудование позволяет визуально выделить элементы перехода, сделать его более безопасным для всех участников движения и предотвратить ДТП с участием пешеходов.