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Светофор на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове начал работать

На перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове заработал новый светофор. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Он установлен для того, чтобы упорядочить движение на этом участке. Особенно в условиях повышенной нагрузки в связи с реконструкцией Троицкого моста. Мы учли пожелания псковичей, которые выбирали из нескольких вариантов организации движения на этом месте», - отметил сити-менеджер.

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Так, на перекрестке остается три пешеходных перехода. Но переход от банка к магазину перенесли на другую сторону: от дома N31/27 к церкви. По словам Бориса Елкина, это сделано для того, чтобы автомобили могли беспрепятственно поворачивать с Некрасова налево на Карла Маркса.

«Пока настроили работу светофора в режиме 30/30: 30 секунд на движение со стороны Некрасова и 30 секунд - по Карла Маркса. В течение недели будем анализировать дорожную ситуацию и корректировать работу объекта. Если организация движения будет признана оптимальной, светофор будет работать здесь на постоянной основе», - подытожил глава администрации.