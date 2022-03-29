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Борис Елкин объяснил новый режим работы светофоров на перекрестке улиц Труда и Звездной

Глава администрации Пскова Борис Елкин объяснил причину нового режима работы светофоров на перекрестке улиц Труда и Звездной, отвечая на обращение псковички на сайте губернатора.

«Зачем на перекрестке улиц Труда и Звездной сделали раздельный светофор для пешеходов? Раньше переходишь быстренько дорогу за 25 секунд, а теперь нужно на один светофор постоять, потом на середине дороги в пылище ждать следующий светофор. Кому удобно стало? А еще, когда автобус уезжает перед носом, из-за этого светофора вообще неприятно...» — посетовала женщина.

При этом она указала на необходимость привести в порядок «островок» между светофорами. «С коляской вообще невозможно проехать, приходится по проезжей части переходить дорогу, потому что поребрики очень высокие, съезда/заезда для коляски нет, сама дорога на этом "островке" разбита», — добавила она.

Борис Елкин ответил, что режим работы светофора установлен с учетом обращений граждан, в том числе пожилых, которые не могут достаточно быстро перейти проезжую часть дороги.

Он уточнил, что ремонт улицы Труда будет производиться в два этапа. «Работы по ремонту разделительной полосы на пешеходном переходе на пересечении улицы Труда и улицы Звездной с понижением бортовых камней будут выполнены на втором этапе ремонта улицы Труда в третьем квартале 2023 года», — добавил сити-менеджер.

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Напомним, сначала приведут в порядок участок улицы Труда от дома №4 до улицы Текстильной. Эти работы завершат до 26 августа 2022 года. После отремонтируют участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Эти работы завершат до 25 августа 2023 года.

Стоимость контракта составляет 148 млн 137 тысяч 242,76 рубля. Работы выполнит компания «Дорстройсервис».

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, отремонтировать тротуары, заменить люки, плиты перекрытий, отремонтировать посадочные площадки автобусных остановок, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, нужно будет убрать часть ограждения на первом участке, а на втором - заменить пешеходное ограждение живой изгородью.