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Псковичи сообщают об открытом движении на участке улицы Некрасова при знаке «тупик»

Движение на участке улицы Некрасова в Пскове, от улицы Советской до пресечения с Комсомольским переулком, открыто. При этом на дороге установлены знаки «тупик». Об этом сообщается в телеграм-канале «Псков. За рулем».

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем»

«На Некрасова, между Советской и Комсомольским переулком, несмотря на знаки "тупик" движение открыто. Сторона дороги для движения от двора Подзноева к Октябрьскому отфрезерована, аккуратнее. Оставлено несколько "островков" люков», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что участок улицы Некрасова в Пскове, от Музейного до Комсомольского переулка, перекрыт для движения автотранспорта до 15 апреля в связи с проведением работ.