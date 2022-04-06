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Борис Елкин призвал воздержаться от излишних поездок на летней резине

Глава администрации Пскова Борис Елкин призвал водителей, сменивших на своих автомобилях резину, быть внимательными на улицах города. Запись об этом он разместил в своем телеграм-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Погодные условия меняются несколько раз в день. В ночное и утреннее время бывают отрицательные температуры с заморозками, говорится в сообщении.

«Автолюбителей, которые переобули свои автомобили на летнюю резину, прошу быть внимательнее на улицах города или воздержаться от излишних поездок в это время суток», – написал сити-менеджер.