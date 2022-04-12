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Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса

Более половины читателей ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобство проезда транспорта во дворы на улице Яна Фабрициуса в Пскове после начала ремонта. Опрос на эту тему проводился в разделе «ПЛН-Автомир» с 11 февраля по 12 апреля, в нем приняли участие 1069 человек.

38,17% респондентов заявили, что им стало сложнее подъехать к дому, а 1,96% пришлось временно отказаться от машины. Еще 1,40% опрошенных отметили, что из-за закрытия выезда на Фабрициуса появились дополнительные парковочные места. Не заметили особых изменений 4,21%.

Самый популярный вариант ответа: «Какой смысл жаловаться на неудобства, мы ждем новую хорошую дорогу». Он набрал 54,16%.

Капитальный ремонт второго участка улицы Яна Фабрициуса от Металлистов до Вокзальной стартовал в феврале в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация – ООО «СК "Развитие"». Срок завершения капремонта по контракту – 28 ноября 2023 года.

Ранее в Пскове был реконструирован участок улицы Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов.