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Демонтаж бортовых камней начался на улице Труда в Пскове

Демонтаж бортовых камней начался на улице Труда в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В преддверии масштабного ремонта подрядчики приступили к демонтажу бортовых камней напротив 12-й школы и общежития.

Напомним, улицу Труда в Пскове будут ремонтировать в два этапа: сначала приведут в порядок участок от дома №4 до улицы Текстильной. Эти работы завершат до 26 августа 2022 года. После отремонтируют участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Эти работы завершат до 25 августа 2023 года.

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Стоимость контракта составляет 148 млн 137 тысяч 242,76 рубля. Работы выполнит компания «Дорстройсервис».

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, отремонтировать тротуары, заменить люки, плиты перекрытий, отремонтировать посадочные площадки автобусных остановок, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, нужно будет убрать часть ограждения на первом участке, а на втором - заменить пешеходное ограждение живой изгородью.