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В Гдовском районе приведут в порядок более двух километров дороги

В рамках нацпроекта в Гдовском районе Псковской области приведут в порядок автодорогу Гдов - Брагино протяженностью 2,4 километра (км 0+000 - км 2+400). Об этом сообщается в группе «ГБУ ПО "Псковавтодор"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

Подрядная организация отфрезерует изношенное дорожное полотно, восстановит укрепленную часть обочин и виражей, отремонтирует существующие пересечения и примыкания, укрепит обочины, заменит крайние звенья труб, выполнит устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси.

Кроме того, ведомость предусматривает ремонт существующих автобусных остановок. Дорожники приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусами и тротуарами. В целях обеспечения безопасности движения предусматривается восстановление существующих сигнальных столбиков, а также устройство дорожной разметки.

Объект планируют ввести в эксплуатацию до 12 августа. Отмечается, что дорога относится к IV технической категории с двухполосным движением, ширина проезжей части – 7 метров. Заказчиком выступил «Псковавтодор», подрядчик - ООО «СпецТрансСервис».

Работы пройдут в рамках программы национального проекта «Безопасные качественные дороги».