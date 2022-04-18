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Дороги в четырех районах Псковской области перекроют из-за ралли

Дороги в четырех районах Псковской области перекроют в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Временно движение транспортных средств будет прекращено по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Опочецком, Пустошкинском, Себежском и Бежаницком районах:

- Кудка - Норкино - Камено, от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района - 22 апреля с 10.00 до 18.00;

- Норкино - Глубокое, от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района - 22 апреля с 10.00 до 18.00;

- Пустошка - Щукино - Алоль, от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново, от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района - 29 апреля с 10.00 до 18.00;

- Пустошка - Щукино - Алоль, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района - 28 апреля с 10.00 до 18.00;

- Максютино - Радионово, от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района - 28 апреля с 10.00 до 18.00;

- Кудеверь - Бардово, от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района - 3 мая с 10.00 до 18.00.

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автоспорта Псковской области Мыслевич Олег Вадимович, контактный телефон 89113780581.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - призвали в Госавтоинспекции.