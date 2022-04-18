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Движение автомобилей запретят на участке улицы Красноармейской в Пскове 21 и 22 апреля

Движение автомобилей запретят на участке улицы Красноармейской (от улицы Максима Горького до улицы Петровской) в Пскове с 9:00 21 апреля до 20:00 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ограничение движения связано с производством работ по восстановлению изношенных слоев покрытия проезжей части.

«Просим учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – добавили в ведомстве.