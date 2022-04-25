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АвтоМир / Дороги

Более миллиарда рублей получит Псковская область на развитие дорог

25.04.2022 12:44|ПсковКомментариев: 2

По поручению президента России правительство РФ выделило Псковской области 1 миллиард 260 миллионов рублей на развитие автомобильных дорог. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Распоряжение о распределении дополнительных средств регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На выделенные средства в области планируется отремонтировать 63 километра дорог.

«Строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог остается приоритетной задачей федерального центра», - говорится в сообщении правительства.

В 2022 году на эти цели из резервного фонда кабмина дополнительно выделили 120 миллиардов рублей. Речь идет о направлении 86 миллиардов рублей в виде трансфертов 63 регионам на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог. Еще 34 миллиарда рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе.

Теги: #правительство #деньги #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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