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На трассе Р-23 в Псковской области ограничат скорость движения транспорта

На трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией ограничат скорость движения транспорта 5 мая. Это связано с производством работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, водителям придется притормозить на следующих участках трассы Р-23:

- 31 -34 км - ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00 (мойка осевой от пыли и грязи);

- 158 – 162 км - ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00 (ямочный ремонт);

- 111 -124 км - ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00 (ямочный ремонт).