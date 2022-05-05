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Участок дороги Псков — Гдов планируют реконструировать в 2024 году

Участок автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье (км 29+000 - км 34+200) планируют реконструировать в 2024 году. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолов, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Остался участок, незатронутый ремонтом, — с 30-го по 35-й километр дороги Псков — Гдов. На этом участке асфальтовое покрытие отсутствует совсем, а участок опасный, с большим количеством поворотов. Водители вынуждены выезжать на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. Прошу отремонтировать этот участок дороги», — обратилась женщина.

Станислав Стармолотов отметил, что данный участок дороги требует не просто восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик, а изменения параметров автомобильной дороги (в том числе. для повышения уровня безопасности дорожного движения). «В связи с чем планируется выполнить его реконструкцию, которую возможно произвести только после разработки проектной документации. Приступить к реконструкции участка км 29+000 – км 34+200 планируется в 2024 году», — сообщил он.

«До проведения работ по реконструкции участок будет поддерживаться в нормативном состоянии в рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Псковской области», — добавил руководитель комитета.